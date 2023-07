In vigore da oggi il nuovo piano regolatore di Pozzallo. Dopo 34 anni il nuovo strumento urbanistico

Con l’approvazione della delibera in consiglio comunale, nella seduta di ieri sera, di presa d’atto del parere favorevole della Vas da parte della Commissione Tecnica Specialistica (CTS) regionale già pubblicato con decreto assessoriale si chiude definitivamente l’iter del nuovo strumento urbanistico di Pozzallo. La civica assise si è espressa in maniera compatta con il voto favorevole unanime sia da parte della maggioranza che da parte della minoranza. Votata anche l’immediata esecutività che rende operativo di fatto a partire da oggi il nuovo piano regolatore della città e del suo territorio. Lo sblocco dell’iter dell’ultima tappa dopo l’arrivo nell’apparato burocratico dell’ente del funzionario preposto a queste attività.

Le previsioni del nuovo strumento. L’ultimo PRG era stato adottato dal Consiglio comunale nel 1979 ed approvato dopo 10 anni, nel 1989, dalla Regione.

Prevista una maggiore disciplina della zona industriale, dell’area portuale e delle zone turistiche con molte più cautele nelle costruzioni volte a tutelare il territorio. Non sono previste grandi cubature ma la riqualificazione delle zone esistenti. “Viene assicurato alla città uno sviluppo commerciale e turistico legato alla zona industriale dove sono previsti insediamenti ecocompatibili, legato pure alla zona portuale dove è prevista la messa in sicurezza e l’allargamento delle strutture al servizio del porto ed alla qualificazione di tutta la fascia costiera – spiega il sindaco Roberto Ammatuna – la nostra città ha la più alta densità abitativa fra le più alte d’Italia, 20 mila abitanti in un territorio di 15.000 chilometri quadrati, molto meno di Monterosso Almo e Giarratana. Sono molto soddisfatto. Lo sono oggi come lo sono stato allora in occasione del precedente piano perchè ho partecipato nel 1979 all’adozione del vecchio strumento urbanistico. Quindi la prima volta come consigliere ed ora come sindaco”.

Soddisfazione viene espressa dal consigliere comunale Francesco Ammatuna.

“Esprimo la mia personale soddisfazione per il risultato ottenuto che ha mosso i suoi primi passi, dopo anni di immobilismo politico, quando ero titolare della delega assessoriale comunale all’urbanistica – afferma – pur tra tante difficoltà e numerosi ostacoli, a volte tecnici e spesso politici, non è mai venuto meno l’impegno affinché si concretizzasse la mia battaglia politica di portare all’ordine del giorno in Consiglio comunale la proposta di deliberazione per l’adozione del PRG: obiettivo che è stato raggiunto nel marzo del 2017. E’ giunto a compimento, ora, l’iter burocratico e politico che regala il nuovo e tanto atteso PRG alla città di Pozzallo”.