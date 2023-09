In via Roma si balla il rockabilly. Questo venerdì con gli Strike per “Festacrante”

Continua con l’energia contagiosa della “Strike Band” e della musica rock and roll la manifestazione “Festacrante in via Roma”, rassegna artistico-culturale organizzata dal comitato spontaneo “Le botteghe di via Roma”. Dopo una breve pausa ritorna venerdì 8 settembre alle ore 20 la prima edizione di un festival che ha già catturato il cuore di tanti ragusani e turisti e che fino al 13 ottobre ha in programma ancora tanti appuntamenti imperdibili.

Eventi coinvolgenti e colorati che divertono ed intrattengono gratuitamente, e che permettono di vivere la città in maniera immersiva. Questo prossimo entusiasmante appuntamento sarà dedicato alla potenza travolgente della musica rockabilly, ed in compagnia della “Strike Band” gli spettatori intraprenderanno un viaggio musicale attraverso i successi del mitico Elvis Presley ed i brani rock and roll più trascinanti di tutti i tempi. Il fascino retrò degli anni ’50 attraverserà il centro storico per una serata di puro divertimento. Gli Strike sono una delle band ragusane più conosciute ed amate. In oltre 10 anni di attività hanno calcato anche palchi internazionali e con la loro energia ed un mix di brani esplosivi sono pronti ad accogliere il pubblico di Via Roma.

“Festacrante, grazie alla grande energia dei tanti ospiti e ad una massiccia partecipazione stanno riaccendendo il centro storico di Ragusa – commenta Elio Guastella, in rappresentanza del Comitato de Le botteghe di via Roma – un centro che sta tornando ad essere anima e cuore pulsante della città. Vedere le vie vive, popolate e allegre, è un obiettivo che accomuna tutta la comunità, un obiettivo che grazie ad una progettualità di qualità sta dando ottimi risultati. Non è una semplice serie di eventi, ma un modo per riscoprire la bellezza e la vitalità di un luogo che ha una storia ricca e una bellezza intrinseca”.

L’importanza di “Festacrante in Via Roma” non si limita solo alla dimensione culturale, ma si estende abbracciando vari aspetti. E se da un lato le attività del centro storico beneficiano di un afflusso di visitatori durante queste serate contribuendo a sostenere il tessuto commerciale della città, dall’altra la strada torna ad essere luogo di incontro e socializzazione, scambio e condivisione, elementi essenziali per riunire una comunità. Inoltre, eventi come questi contribuiscono a consolidare l’immagine di Ragusa come una destinazione vivace e culturalmente ricca, attirando sempre più turisti. Gli spettacoli sono gratuiti. Possibilità di posti a sedere forniti dagli organizzatori. L’intera rassegna artistico-culturale ha il patrocinio del Comune di Ragusa e si concluderà venerdì 13 ottobre.