In Sicilia saldi invernali inizieranno il 5 gennaio

Inizieranno il 5 gennaio 2024 i saldi invernali in Sicilia. Il decreto è stato firmato dall’assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo che ha fissato le date dei saldi invernali e delle vendite promozionali per gli anni 2024 e 2025, seguendo le linee nazionali e le decisioni emerse dalla riunione della commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni. Un momento importante, quello dei saldi, per dare respiro ai commercianti e ai consumatori, in particolare per coloro che operano nel settore dell’abbigliamento.

LE DATE STABILITE

Saldi di fine stagione invernali: per il 2024, i saldi inizieranno il 5 gennaio e termineranno il 15 marzo. Per il 2025, i saldi partiranno il 4 gennaio e si concluderanno il 15 marzo.

Vendite promozionali: nel 2024, le vendite promozionali avranno luogo dal 16 marzo al 5 luglio e dal 16 settembre al 4 gennaio. Nel 2025, le vendite promozionali sono programmate dal 16 marzo al 4 luglio e dal 16 settembre al 3 gennaio.

Saldi di fine stagione estivi: nel 2024, i saldi estivi andranno dal 6 luglio al 15 settembre. Nel 2025, i saldi estivi si svolgeranno dal 5 luglio al 15 settembre. Queste date sono state stabilite in seguito a un confronto con rappresentanti degli operatori siciliani, con l’obiettivo di sostenere il settore commerciale e favorire una ripresa dei consumi in un periodo particolarmente complesso per questo comparto economico.