In ricordo di Vittorio Burrafato: messa in suffragio in Cattedrale a Ragusa

E’ stata celebrata stamani alle ore 10.30 presso la Cattedrale di San Giovanni a Ragusa, la messa in suffragio per Vittorio Burrfato, il chirurgo ortopedico di origine ragusana morto in un tragico incidente in Toscana il 17 settembre scorso. Vittorio Burrafato aveva conseguito gli studi a Firenze e poi era rimasto in Toscana, dove esercitava la sua professione.

LE OFFERTE DESTINATE ALLA’ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE

La sua famiglia, stimata e conosciuta in tutta Ragusa, ha chiesto che le offerte venissero destinate all’acquisto di un defibrillatore.

Tanti gli amici e i conoscenti che hanno partecipato alla messa in Cattedrale. Alla famiglia, le più sincere condoglianze della Redazione di RagusaOggi.

Ha collaborato Salvo Bracchitta