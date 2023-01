In onda in chiaro le puntate di “Bruno Barbieri 4 Hotel”. Una è dedicata al Val di Noto. La provincia di Ragusa sempre più set cinematografico e televisivo

La provincia di Ragusa continua ad essere set naturale per produzioni cinematografiche e televisive. Adesso, per la prima volta in chiaro, su TV8 arrivano le nuove puntate di “Bruno Barbieri 4 Hotel”, a partire dal 15 gennaio ogni domenica alle ore 21.30.

Questa volta il viaggio di 4 Hotel si snoda tra strutture di zone d’Italia che rappresentano più che mai le capitali del turismo tricolore: Sicilia, Roma, la costa tra Romagna e Marche e Ischia. E in particolare, la Sicilia scelta dalla produzione è quella dei luoghi in cui sono ambientati i romanzi del Commissario Montalbano, tra Siracusa e Ragusa. Puntante molto interessanti, dunque, che confermano la vocazione della provincia di Ragusa al turismo di nicchia. E sarà proprio il primo episodio in cui Barbieri si troverà in Sicilia, in Val di Noto, crocevia di stili e tradizioni del mondo mediterraneo a metà tra Europa e Africa, meta ambitissima del turismo più popolare ma anche di quello esclusivo, che recentemente è stata anche scoperta dai set cinematografici e dal jet-set internazionale. Basti pensare alla serie tv premiata ai Golden Globes “The White Lotus”.

Un giro sensazionale e sorprendente, alla scoperta anche di nuove tendenze dell’hôtellerie e delle nuove idee che stanno prendendo piede in questo settore per regalare ai turisti e ai viaggiatori la miglior esperienza di soggiorno possibile.