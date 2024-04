In giro per Ragusa con l’auto piena di strumenti per forzare le serrature: denunciati 4 catanesi

Sono state denunciate dalla polizia di Ragusa quattro persone, tutte di Catania, di età compresa tra i 22 e i 45 anni, trovati con strumenti idonei a forzare le serrature.

LA PERQUISIZIONE A TARDA NOTTE



La scoperta è avvenuta in piena notte, intorno alle ore 2:30, in una via centrale di Ragusa, quando gli agenti hanno proceduto al controllo di una Fiat Panda su cui viaggiavano i quattro uomini, già noti alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione dell’auto, sono stati ritrovati gli strumenti per aprire le serrature e rubare veicoli. Tutto è stato sequestrato.

Tra gli strumenti sequestrati vi erano uno scanner per la lettura delle centraline delle automobili “OBDII”, un dispositivo di avviamento di emergenza e altri attrezzi, alcuni dei quali modificati appositamente per intervenire sul nottolino di accensione dei veicoli.

