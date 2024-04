In funzione le Centrali Operative Territoriali (C.O.T.) di Ragusa, Modica e Vittoria

L’attivazione delle Centrali Operative Territoriali (C.O.T.) a Ragusa, Modica e Vittoria rappresenta un importante passo avanti nel miglioramento del sistema sanitario locale. Questo nuovo modello organizzativo, finanziato nell’ambito della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), “collega” i reparti e gli ospedali. E’ una funzione di coordinamento interno fra reparti e professionisti.

“Finita la fase acuta della malattia – ha spiegato il direttore sanitario dell’Asp, Raffaele Elia all’Agi – il paziente non si sentirà più abbandonato. Nel dialogo che verrà gestito dalla COT con guardie mediche, medici ospedalieri, medici di famiglia e servizi sociali comunali si daranno risposte al cittadino in merito alla prosecuzione delle cure fuori dall’ospedale”.

Prima che il servizio entri a regime si sta effettuando una sperimentazione operativa che è partita con il distretto di Ragusa. Servirà anche a capire se vi siano ulteriori migliorie da apportare.

L’operatore della Cot interfacciandosi con strutture e professionisti, si fa carico della richiesta fornendo risposte ed evitando code e attese insostenibili per un paziente e per la sua famiglia. Il sistema prevede anche lo sviluppo della telemedicina a sostegno della medicina territoriale con il telemonitoraggio cardiologico, diabetologico e quello riferibile a broncopneumopatie ostruttive permanenti.

LE C.O.T.

Secondo quanto previsto dal decreto ministeriale, è prevista l’istituzione di una C.O.T. per ogni 100 mila abitanti, e l’ASP di Ragusa è stata tra le prime ad attivarne una in via sperimentale nel 2022. Con l’attivazione delle Centrali anche nei distretti di Modica e Vittoria, si completa il quadro per garantire una migliore organizzazione e gestione delle cure sanitarie sul territorio.

Ogni C.O.T. sarà composta da personale specializzato, tra cui infermieri, assistenti sociali e personale amministrativo, che lavoreranno per assicurare un’assistenza di qualità ai cittadini.

