In carcere vittoriese condannato a Lodi

I carabinieri di Vittoria hanno dato esecuzione a un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Lodi nei confronti di un uomo residente a Vittoria, C.M., 44 anni. Quest’uomo era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

LA NOTIFICA

I carabinieri hanno localizzato e accompagnato C.M. presso i loro uffici, dove hanno eseguito le procedure di identificazione. Successivamente, è stata notificata a C.M. l’ordinanza di carcerazione emessa dall’Autorità Giudiziaria di Lodi in seguito alla sua condanna per fatti commessi nel mese di maggio 2022. E’ stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa per espiare la pena della reclusione, come disposto dall’ordine giudiziario.