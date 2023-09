In arrivo a Pozzallo 800 migranti

Domattina al porto di Pozzallo e' previsto l'arrivo di 800 migranti, in trasferimento da Lampedusa. L'orario non e' ancora ufficializzato ma le ultime informazioni riportano le 9 come orario presunto di attracco. Viaggeranno a bordo di un catamarano della Virtu Ferries.

A quanto e' dato sapere, una parte delle persone, che arriveranno domattina, sara' ospitata all'hot spot di Pozzallo; altra parte verra' invece suddivisa tra il centro di contrada Cifali (tra Comiso e Ragusa) e la nuova struttura nella zona industriale ex area Asi di Modica. Un contingente verra' invece fatto proseguire via terra verso altre province. Foto di repertorio