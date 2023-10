Imprese: sold out corso coaching con Ivana La Pira promosso da Living Lab e Gal Terra Barocca



Un’ampia partecipazione e un enorme interesse per il corso “La metodologia del coaching per lo sviluppo della classe imprenditoriale” tenuto dalla dott.ssa Ivana La Pira, nota coach internazionale, nell’ambito delle attività di formazione promosse dal Living Lab SSUD (con capofila la Fondazione Cesare e Doris Zipelli) e dal GAL Terra Barocca. Si sono già conclusi i moduli in presenza che hanno visto la partecipazione di 14 imprenditori pronti ad essere opportunamente aiutati, attraverso le tecniche indicate, nella gestione dei propri team aziendali ma anche in un percorso di crescita che, oltre l’aspetto professionale, riguarda la propria vita quotidiana.

L’importanza di questa iniziativa sta proprio nel tema del coaching, ormai diventato elemento chiave per il miglioramento della gestione aziendale, l’attuazione di cambiamenti strategici e il raggiungimento degli obiettivi. Il corso gratuito, composto da tre moduli, ha dunque offerto un’opportunità senza precedenti per imparare a gestire i team aziendali con un approccio di coaching di alto livello, riuscendo a definire e monitorare gli obiettivi, indicando i suggerimenti per gestire le emozioni e offrendo dritte per il coinvolgimenti pro-attivo dei collaboratori.

Un successo travolgente per questo corso che da oggi è partito con la versione online, sempre riservata agli imprenditori con l’obiettivo di fornire, come già spiegato in fase di apertura dal dott. Carmelo Arezzo, presidente della Fondazione Zipelli e dal coordinatore del Living Lab, prof. Marco Platania, strumenti cognitivi innovativi e riconosciuti a livello internazionale per massimizzare il loro potenziale e migliorare le performance dei team. Il GAL Terra Barocca, dal canto suo, come rimarcato dal presidente Maria Monisteri e dal direttore Salvatore Occhipinti, ha voluto incentivare un’azione di formazione per potenziare la visione imprenditoriale delle realtà produttive locali che hanno deciso di aderire al corso trovando nella La Pira una validissima guida che ha permesso di avviare, almeno tra gli imprenditori partecipanti, una piccola rivoluzione sul modo con cui affrontare la leadership, la comunicazione e la gestione delle risorse umane all’interno delle proprie organizzazioni.