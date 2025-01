Il Vittoria si rafforza: tesserato il centrocampista dominicano Jorge Emilio De Jesus Rodriguez

Il Vittoria si rafforza. È arrivato in biancorosso il centrocampista Jorge Emilio De Jesus Rodriguez. Il nuovo innesto ha 25 anni e proviene dalla Repubblica Dominicana.

De Jesus Rodriguez ha giocato nella prima Divisione del suo paese di origine, prima di approdare in Italia dove ha giocato lo scorso anno nella Jonica, nel campionato di Eccellenza. Ha iniziato questo campionato nel Paternò, in serie D, e ora approda al Vittoria andando a rafforzare un reparto del campo strategico. Il Vittoria quindi conferma, anche con questo acquisto, la volontà di puntare in alto nel campionato di Eccellenza.

È un giocatore rapido e duttile, caratteristiche che gli hanno valso un’ottima reputazione per dinamismo e resistenza. È soprannominato “Papito”. È alto 1,62 centimetri, è cresciuto calcisticamente in Spagna nei settori giovanili di alcune squadre iberiche, poi è tornato nella Repubblica Dominicana e da due stagioni è in Italia, giocando sempre in Sicilia.

Con l’arrivo di Rodriguez continua la campagna di rafforzamento del Vittoria che, in questa stagione, è la squadra che ha cambiato di più. Dall’inizio del campionato, sono andati via e sono stati sostituiti la maggior parte dei giocatori che avevano iniziato la stagione. La dirigenza ha rivoluzionato la squadra, riuscendo nell’obiettivo di cambiare in corsa e si mantenere comunque i primi posti nel campionato.

Domenica scorsa, il pareggio casalingo contro il Modica ha favorito proprio la squadra della Contea, che ha tre punti in più del Vittoria, ma soprattutto il Milazzo capolista che ha allungato sulle due inseguitrici.

© Riproduzione riservata