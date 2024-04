Il Vittoria Calcio vince per 10 a 0 e festeggia la promozione in Eccellenza. FOTO GALLERY

Un successo assaporato fino in fondo. Un successo nel campionato suggellato da una partita da incorniciare. Il Vittoria supera in casa il Canicattini e lo fa con un punteggio superbo: 10 a 0 il risultato finale in una gara che aveva purtroppo poco da dire.

Il Vittoria è stato promosso in Eccellenza con largo anticipo. La gara del 7 aprile era solo quella dei festeggiamenti davanti al pubblico amico.

E così è stato con un momento di spettacolo che ha preceduto la partita e che ha visto anche la partecipazione e l’esibizione di tre giovani cantanti vittoriesi: Emanuele Di Menza, che ha partecipato a The Voice, Luca Sallemi e Rachele Amenta., che si sono esibiti prima della gara e durante l’intervallo Ha presentato Donatello Bonuomo.

A fine gara sono state consegnate delle targhe di riconoscimento al sindaco Francesco Aiello, al delegato per lo Sport, Fabio Prelati, al senatore Salvo Sallemi, al presidente regionale della Lega nazionale Dilettanti Sicilia, Sandro Morgana, ai rappresentanti provinciali Gino Giacchi e Fabio Nicosia. Lo stesso Morgana ha poi premiato la società e la squadra, con lo staff tecnico.

A fare da contorno il pubblico delle grandi occasioni, i tifosi che hanno applaudito la squadra, persino i fuochi d’artificio.

E poi la gara, conclusa con lo strabiliante risultato di 10 – 0. Il Canicattini, però, che dovrà disputare i play out salvezza, è arrivato a Vittoria con una panchina corta e alcune assenze. Per la cronaca, i gol sono stati messi a segno da Leggio, Cannarozzi (doppietta), Militelu (nel primo tempo). Nella ripresa ancora a segno Russo, Morra, Ventura, Sferrazza, De Vivo e un gol su autorete.

L’ultima di campionato sarà in trasferta domenica prossima contro il Priolo. Poi si penserà alla Coppa Italia.

“È stato un grande momento di sport – ha detto il neo – presidente Vittorio Pinnolo – che dedichiamo alla città e ai tifosi. Sono stati, in questo campionato, il dodicesimo uomo in campo. Una stagione esaltante e bellissima”. Il direttore generale Giuseppe Cilio ha aggiunto: “Tutto fantastico … un grazie va a questi ragazzi che sono stati umili, al mister, al direttore Cammarata e a tutti i collaboratori”.

© Riproduzione riservata