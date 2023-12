Il Villaggio del Gusto a Ragusa anche per gli ultimi giorni dell’anno e per Capodanno

Dopo il trionfo dei giorni scorsi, anche a Natale, il Villaggio del Gusto a Ragusa ritorna in scena ancora questo fine settimana per gli ultimi giorni dell’anno ma anche a Capodanno per salutare l’arrivo del 2024. L’atmosfera magica di questo evento enogastronomico ha già conquistato il cuore della città, e ora ci si prepara ad accogliere gli appassionati del buon cibo e delle tradizioni siciliane per un fine settimana speciale che si estenderà da oggi 29 dicembre fino all’1 gennaio 2024. L’iniziativa è organizzata da Slow Food Ragusa e Slow Food Sicilia in collaborazione con il Comune di Ragusa, il Libero Consorzio e sponsor privati. Nel dettaglio questo venerdì 29 dicembre il villaggio sarà aperto dalle 17:00, sabato 30 dicembre sarà attivo sia di mattina dalle 10:00 che di pomeriggio dalle 17:00. Domenica 31 dicembre solo mattina mentre lunedì 1 gennaio solo pomeriggio dalle 17:00.



L’entusiasmo generato dal successo precedente promette giornate ricche di sapori autentici e tradizioni culinarie siciliane. Il Villaggio del Gusto si conferma come un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi nelle delizie del territorio. E questo anche grazie ai laboratori del gusto. Ma ci sono anche eventi speciali come quello in programma questo venerdì 29 dicembre alle 19:00 con la celebrazione del decennale del riconoscimento del Consorzio Ragusano DOP. Presso la Casa Slow Food in Via Roma, 151, si terrà una degustazione guidata di Ragusano seguita dalla marchiatura in diretta del formaggio, un evento che celebra la qualità e l’autenticità di questo formaggio tipico del nostro territorio. Tra i laboratori previsti per questo venerdì, spicca il Laboratorio del Gusto a cura di Vittorio Sartorio alle ore 18:00 presso la Casa Slow Food. Durante l’evento, sarà possibile degustare le “Paste forti” preparate dalla rinomata pasticceria Iudice di Ragusa Ibla.



Durante il pomeriggio anche un focus, a cura del dott. Cataudella del Libero Consorzio comunale di Ragusa che relazionerà sugli ulivi secolari, un’occasione per approfondire la storia e l’importanza di questi alberi nella cultura e nell’agricoltura locali.

Il Villaggio del Gusto continua a essere non solo un momento di delizia per il palato ma anche un’opportunità per celebrare la ricchezza delle tradizioni culinarie siciliane grazie alla presenza di oltre 40 espositori da tutta la Sicilia. E’ possibile prenotarsi gratuitamente ai laboratori attraverso i link presenti sui canali social.