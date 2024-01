Il vescovo ordinerà diaconi Luca Roccaro e Giuseppe Cascone

Il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, ha annunciato con grande gioia l’ordinazione diaconale di due giovani seminaristi, Luca Roccaro e Giuseppe Cascone. L’annuncio è avvenuto al termine del pontificale del giorno di Natale, durante il quale il vescovo ha condiviso con la comunità la notizia di questo importante passo verso il sacerdozio.

Luca Roccaro, vittoriese di 29 anni, ha ottenuto il baccellierato in Sacra Teologia presso la Facoltà Teologica di Sicilia San Giovanni Evangelista. Cresciuto nella parrocchia San Domenico Savio di Vittoria e formato presso il seminario San Massimiliano di Palermo, Luca Roccaro ha svolto un ruolo attivo nella parrocchia San Giovanni Battista in Santa Croce Camerina. Il vescovo La Placa ha annunciato che sarà lui il primo a essere ordinato diacono il prossimo 3 febbraio presso la parrocchia San Domenico Savio di Vittoria.

“Gratitudine e paura”, ha dichiarato Luca, esprimendo la sua gioia immensa per l’evento che lo condurrà verso l’Ordinazione presbiterale. Ha anche condiviso il suo impegno a dedicare il suo tempo e la sua vita agli altri, offrendo tutto ciò che il Signore gli ha donato. La chiamata al ministero ordinato, per Luca, rappresenta una sintesi tra servizio e celibato, un’offerta di sé stessa al servizio degli altri.

Il secondo giovane ordinando è Giuseppe Cascone, un ragusano di 27 anni. Ha conseguito il baccellierato in Sacra Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia San Giovanni Evangelista il 26 settembre scorso. Cresciuto nella parrocchia San Pier Giuliano Eymard di Ragusa, Giuseppe Cascone ha svolto il suo percorso formativo presso il Seminario San Mamiliano di Palermo e attualmente presta servizio nella parrocchia San Giovanni Battista in Santa Croce Camerina. Sarà ordinato diacono il prossimo 18 marzo, vigilia di San Giuseppe, nella parrocchia di San Pier Giuliano Eymard.

La notizia dell’ordinazione di Luca e Giuseppe è stata accolta con grande entusiasmo dalla Chiesa di Ragusa. Il vescovo La Placa ha invitato tutti i fedeli a pregare per i futuri diaconi, per tutti i seminaristi e per chiedere al Signore di suscitare molte altre vocazioni al sacerdozio. L’ordinazione diaconale è un passo significativo nel percorso di formazione di questi giovani, che si apprestano a servire la comunità con dedizione e amore. La Chiesa di Ragusa si unisce nella preghiera e nella gioia per questo importante momento di grazia.