Il valzer del moscerino (nell’insalata): a Vittoria scoppia la bagarre tra dirigente scolastico e sindaco

Forse un moscerino ritrovato in un piatto d’insalata scatena la bagarre tra sindaco e scuola. È accaduto a Vittoria nella scuola Portella della Ginestra. La dirigente della scuola, informata dell’accaduto, ha invitato i docenti e i genitori, con una nota interna, a segnalare eventuali “anomalie” nei pasti consumati dagli alunni a scuola. Il sindaco Francesco Aiello non ha gradito e ha reagito duramente accusando la preside di “procurato allarme” considerato che non ci sono state segnalazioni ufficiali.

“La procedura da seguire – scrive il primo cittadino – è quella di segnalare agli uffici eventuali anomalie riscontrate nei pasti per consentire di eliminare eventuali criticità e di effettuare i controlli così come previsto dal contratto”. A scatenare la dura reazione del sindaco e della giunta sarebbero stati alcuni commenti sui social di alcuni genitori. Per questo, l’amministrazione ha chiesto alla preside una “nota di rassicurazione per la serietà con la quale la ditta e l’amministrazione gestiscono il servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale”.

