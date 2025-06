Il Val di Noto omaggia i maestri del Settecento: inaugurazione della mostra con Rossana Taormina tra barocco e contemporaneo

L’inaugurazione è in programma sabato nella sede della galleria, nel palazzo Unesco, e gode del patrocinio del Comune. E’ con questo evento che la galleria omaggia i grandi maestri del XVIII secolo i quali hanno donato, alle città del territorio del Val di Noto, un’estetica ammirata da tutto il mondo riuscendo nel contempo ad avere una funzione sociale di arricchimento e di consapevolezza sull’arte che si muove nel contemporaneo.

Le opere dell’artista di Partanna, nella terra del Blice, saranno visitabili in due sedi simbolo dello stile tardo barocco del Val di Noto, la galleria Bassi di Palazzo Beneventano e la chiesa di Santa Teresa in via Francesco Mormino Penna via Unesco. Rossana Taormina è stata l’artista chiamata, durante quest’anno, a testimoniare il titolo di Gibellina capitale dell’arte contemporanea 2026 in Fondazioni e musei del trapanese.

