Il turismo unisce…non divide. Amarezza per la bocciatura della mozione sul turismo da parte del Consiglio comunale di Scicli

Stoppata la mozione delle consigliere Marianna Buscema e Caterina Riccotti volta a dare una marcia in più al turismo nel territorio. La bocciatura è arrivata in aula ed ha lasciato l’amaro in bocca fra i banchi dell’opposizione.

Perchè una mozione sul turismo.

“Abbiamo proposto di attivare la consulta del turismo che mette insieme una sinergia tra pubblico e privato e di individuare, con l’ausilio delle numerose e competenti associazioni cittadine, punti di interesse di Scicli al di fuori del contesto della serie ‘Il commissario Montalbano’ così da diventare un facilitatore per superare problematiche logistiche e investimenti pubblicitari – spiegano Buscema e Riccotti – creare un marketing mirato attraverso piattaforme online e social media per raggiungere specifici segmenti di mercato e suscitare interesse per le offerte turistiche di Scicli e dare mandato al sindaco di farsi promotore attraverso i sindaci del Val di Noto per la creazione di un tavolo tecnico all’interno del distretto del Sud est per un rafforzamento sinergico dello stesso Sud est che ancora non riesce a dialogare tra le proprie realtà turistiche, partendo da una valorizzazione del sistema trasporti che è carente”. Dal punto di visto economico riteniamo necessario destinare un maggiore stanziamento economico per eventi e fiere promozionali ‘vendendo Scicli a monte’. Argomenti come il turismo non dovrebbero dividere ma creare sinergia, anche in politica”.

Secondo l’Amministrazione comunale e la sua maggioranza si sta facendo abbastanza.

Le criticità sarebbero riconducibili al caro prezzi ed ai disagi di questa estate per quanto riguarda la mobilità da e per questa area del sud-est dell’isola legata ai problemi dell’aeroporto di Catania