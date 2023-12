Il turismo crocieristico potrebbe approdare nella terra iblea. In corso le visite dei tour operator

La terra iblea potrebbe diventare meta del turismo crocieristico. SI sta lavorando a questo obiettivo anche grazie al ruolo dell’Autorità di Sistema Portuale Sicilia Sud Orientale che sta cercando di coinvolgere le grandi società che si occupano di crociere. L’area iblea potrebbe essere appetibile sia per eventuali arrivi di navi da crociere a Catania, come sempre più si vocifera, e sia per eventuali approdi dinnanzi al porto di Pozzallo su cui si sta tentando di lavorare. Intanto i tour operator crocieristici apprezzano.

I rappresentanti istituzionali dei vari Comuni iblei hanno accolto i tour operator sta donando ai visitatori un’esperienza coinvolgente, un viaggio attraverso il tempo e la tradizione culinaria. Ogni tappa rivela panorami mozzafiato e racconta storie di un passato affascinante, arricchendo il viaggio con autenticità e un patrimonio culturale unico.

Tra le tappe di questi giorni visita a Modica alla scoperta dei suoi vicoli barocchi che raccontano storie. L’esperienza è stata arricchita dalla degustazione del rinomato cioccolato modicano, un tesoro gastronomico che rappresenta la maestria e la dedizione delle antiche tecniche di lavorazione.

Stamani tappa al Castello di Donnafugata, dove la storia si è manifestata attraverso l’architettura sontuosa e il fascino intramontabile. I tour operator hanno avuto l’opportunità di esplorare le imponenti sale, passeggiare nei giardini curati e ammirare l’arte e la cultura che permeano ogni angolo.

Dopo la visita, un’accoglienza calorosa ha atteso i tour operator, che hanno potuto brindare con il prestigioso vino Cerasuolo di Vittoria DOCG, gentilmente fornito dall’Enoteca diretta da Daniele Pavone. L’assaggio della ricotta fresca, prodotta con passione dai fratelli Massari dell’azienda agricola di Carmelo Massari, ha trasportato i visitatori in un viaggio di sapori genuini. Non da ultimo, le deliziose “scacce” ragusane, preparate con maestria da Giovanni e dal suo staff della Trattoria al Castello, hanno completato un’esperienza gastronomica unica.

Durante la visita al Castello di Donnafugata, i tour operator sono stati guidati dall’assessore Giorgio Massari, dalla consulente Clorinda Arezzo, dal direttore del Mudeco, Nuccio Iacono, dalla funzionaria responsabile del Castello, Daniela Sgarioto e dalla funzionaria responsabile del settore turismo, Maria Antoci.

Previste tappe anche a Scicli e pranzi in alcuni ristoranti della zona per continuare ad assaggiare le tipicità enogastronomiche d’eccellenza dell’area iblea.

Tappa anche a Pozzallo alla presenza del sindaco Roberto Ammatuna. All’incontro era presente la Confcommercio con il Presidente Gianluca Manenti ed il responsabile locale del S.I.B. Rosario Agosta. Durante la serata sono state illustrate le potenzialità del nostro territorio che, legato ad una realtà portuale sempre più in via di espansione e ad una sinergia con le altre realtà del Sud Est della Sicilia, ha come obbiettivo di portare il settore Crocieristico Luxury a scegliere il porto di Pozzallo come meta per le proprie destinazioni nel Mediterraneo. Speriamo bene.