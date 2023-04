Il Trio CasaMia: da Ragusa alla trasmissione di Nek. Appuntamento al 18 aprile su Rai Due

Il Trio CasaMia di Ragusa approda alla trasmissione di Nek “Dalla strada al palco”. La puntata andrà in onda martedì prossimo, 18 aprile, alle 21,20 su Rai Due. “E’ stata sicuramente una bellissima esperienza, durante la quale abbiamo avuto modo di potere intrecciare nuovi contatti e conoscenze – dice Vincent Migliorisi – ovviamente non possiamo rivelare nulla della puntata che andrà in onda, ma invitiamo a tutti a vederla, perché non mancheranno le sorprese”.

TRI CASAMIA: UNA CARRIERA ATTIVA DA PIU’ DI 10 ANNI

Il Trio CasaMia è puro divertissement Made in Italy in cui la musica gracchiante dei grammofoni confluisce in quella pop, la colonna sonora del grande cinema italiano degli anni Sessanta con Sordi e Fellini abbraccia quello tutto pugni e cazzotti di Bud Spencer & Terence Hill, le comiche di Franco e Ciccio incrociano le strade degli “spaghetti western” di Sergio Leone, i B-movie degli anni ’80, Carosello, le sigle TV, Renato Carosone, il maestro Pregadio, Piero Piccioni, Umiliani, Augusto Martelli.

La formazione è composta Vincent Migliorisi (chitarra, banjo, cassa, voce), Sergio Battaglia (sax) e Jascha Parisi (violoncello) ed è attiva da circa 10 anni.