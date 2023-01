Il Sindaco riceve alcuni ragazzi “speciali”. Un momento di condivisione e gioia

Samuel, Simone, Massimo, Rita e tutta la realtà di Raggio di Sole Onlus, cooperativa sociale di Ragusa, sono sono stati graditi ospiti del Sindaco di Ragusa, Cassì. Hanno consegnato al primo cittadino delle casette per uccelli che presto troveranno posto sugli alberi della città e un quadro che è stato appeso nella stanza del Sindaco. Durante il loro incontro a Palazzi di città hanno parlato di ciò che vorrebbero fare da grandi, della carriera politica che alcuni di loro potrebbero intraprendere e di come i premi sarebbero più educativi delle sanzioni per risolvere alcuni fenomeni. Il primo cittadino ha espresso parole di apprezzamento per l’incontro

