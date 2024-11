Il significato della Festa dei Morti: ne ha parlato Marcella Burderi all’Unitre Modica

Il tema dell’incontro organizzato dalla Sede di Modica dell’Università della Terza e delle Tre Età, intitolato “Il ciclo della vita e la ritualità della Festa dei Morti”, ha catturato l’attenzione di un pubblico numeroso, grazie anche alla relatrice Marcella Burderi. Dopo l’intervento introduttivo del presidente Enzo Cavallo, la Burderi ha esplorato il significato e le tradizioni legate alla commemorazione dei defunti, partendo dalle radici storiche e culturali di questi riti.

Il ciclo della vita e la commemorazione dei defunti

Marcella Burderi ha affrontato l’argomento partendo dai riti pagani, evolvendo poi nella tradizione cristiana della commemorazione dei defunti, un evento che, diversamente dalle altre festività, non si concentra in un solo giorno ma si estende per tutto il mese di novembre. La commemorazione, seppur con significati e ritualità diversi, diventa per i bambini una vera e propria “festa”, attraverso i doni che ricevono in nome dei defunti. Un atto simbolico che li aiuta a mantenere un legame affettivo con i cari che non ci sono più, ricordando momenti condivisi con loro quando erano vivi.

Il ciclo della vita

La relatrice ha evidenziato come il “giorno dei morti” sia solo una parte di un ciclo vitale più ampio che coinvolge l’intero mese di novembre. Il ciclo di vita, morte e rinascita, che si ripete attraverso le stagioni, è simbolicamente rappresentato dal ciclo del grano, elemento fondamentale per la comunità, ieri come oggi. La Commemorazione dei Morti diventa un’occasione per ricordare la connessione tra la vita e la morte, un legame che non si interrompe mai, ma si perpetua attraverso la memoria e i riti.

Le radici culturali

La Burderi ha sottolineato l’importanza di mantenere vive queste tradizioni, che testimoniano la forza delle radici culturali e storiche, ancora oggi presenti nelle pratiche della comunità. La Commemorazione dei Morti, così come altre tradizioni, rappresenta il profondo legame tra i vivi e i morti, un legame che si rinnova ogni anno attraverso gesti rituali che segnano il ciclo della vita e della morte.

© Riproduzione riservata