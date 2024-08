Il ritorno dell’Escape Room al Commissariato di Vigata. I gialli di Andrea Camilleri al centro dell’evento

Sarà una serata speciale quella di lunedì prossimo a Scicli. Una serata speciale in un luogo speciale quale è il Commissariato di Montalbano realizzato al piano terra del palazzo municipale nei locali che, un tempo, ospitavano la Camera del lavoro. L’Escape Room di questa estate 2024 è la riproposizione di un evento che ha avuto lo scorso anno un grande successo. E’ una delle attività di maggior successo proposto dalla cooperatica Agire.

L’Escape game è dedicato ai gialli di Andrea Camilleri ambientati nei veri set della fiction televisiva.

“Il commissariato di Vigata sarà trasformato nel set di un’escape room incentrata sulla trame del romanzo ‘ Le ali della sfinge’. Un appuntamento alla riscoperta dei protagonisti della serie più amata d’Italia in uno dei siti più amati dai suoi fan – spiega Emanuele Caschetto della cooperativa Agire – ci saranno indizi da risolvere, misteri da sciogliere, prove da superare. Ci si calerà nei panni di veri investigatori, cercando di uscire dalle stanze in soli 55 minuti risolvendo enigmi e giochi di logica per scoprire il colpevole e uscire dalle stanze”.

L’evento è programmato per lunedì 12 agosto a partire dalle 20 con iscrizione obbligatoria visto che i posti sono limitati.

© Riproduzione riservata