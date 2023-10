Il rilancio di Modica Bassa passa dalla sinergia pubblico-privato. E da sette concerti. Si inizia con le note di Vasco Rossi, ecco il programma

C’è grande fermento a Modica dove l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Maria Monisteri, sta lavorando con impegno per rilanciare i quartieri, anche grazie al sostegno di iniziative private che consentono, nell’ottica della sinergia tra pubblico e privato, di poter offrire qualcosa in più. Un primo esperimento lo si è fatto a Modica Alta. Ma adesso ci si sta focalizzando anche su Modica Bassa perché l’obiettivo è naturalmente quello di far crescere la città di pari passo in tutte le sue zone.

Su Modica Bassa l’Amministrazione Monisteri sta lavorando ad un progetto molto ampio che presto sarà illustrato con maggiori dettagli. Ma non sono poche le sorprese che riguarderanno quest’area importante della città, il centro storico tra l’altro molto visitato dai turisti. C’è ad esempio l’idea di andare a sviluppare azioni importanti che permetteranno anche di portare i turisti ancor più in centro storico, vivendolo in modo diverso. Presto, appunto, saranno resi noti i particolari. Ma intanto già da questo sabato si inizia un primo percorso che viene sviluppato da una sorta di comitato spontaneo , costituito in associazione “Modica in Opera”, che raggruppa più commercianti del centro storico di Modica Bassa che insieme al Comune di Modica, avviano la rassegna musicale “Note in Bassa”, pronta a fare vibrare il centro storico con note travolgenti. Questo eclettico evento promette di regalare serate indimenticabili, con band e cover band di grande talento che si esibiranno per animare le strade e le piazze.

Ecco l’elenco degli appuntamenti da non perdere:

14 ottobre – Picciotti di Vasco – Ore 21, Piazza Matteotti

Per tutti gli amanti del “Blasco,” questa è un’occasione imperdibile per rivivere i grandi successi di Vasco Rossi. La band “Picciotti di Vasco” promette di farci scatenare con le canzoni del “Komandante.”

21 ottobre – Millewatt – Tributo agli 883 – Ore 21, Piazza Matteotti

Se siete fan degli 883, allora “Millewatt” è la scelta giusta per voi. Questa cover band vi farà rivivere le emozioni delle canzoni di Max Pezzali e Mauro Repetto.

29 ottobre – Brothers in the Straits – Ore 20, Piazza Matteotti

I “Brothers in the Straits” sono pronti a far risuonare il loro tributo ai leggendari Dire Straits. Un viaggio musicale tra le indimenticabili melodie della band britannica.

04 novembre – Faber Quartet – Tributo a De André – Ore 21, Piazza Matteotti

Amanti della poesia e della musica di Fabrizio De André, unitevi! Il “Faber Quartet” ci farà immergere nelle atmosfere uniche delle canzoni del cantautore genovese.

11 novembre – Tributo a Lucio Dalla – Ore 21, Piazza Matteotti

Le emozioni di Lucio Dalla rivivranno grazie a un tributo speciale. Le sue canzoni, cariche di sentimento, saranno interpretate con passione e maestria.

18 novembre – Orbital Debris – Tributo Pink Floyd – Ore 21, Piazza Matteotti

Per gli amanti del progressive rock, gli “Orbital Debris” ci condurranno in un viaggio psichedelico attraverso il repertorio dei leggendari Pink Floyd. Un’esperienza unica.

25 novembre – Hottanta Live Band – Ore 21, Piazza Matteotti

E per chi ama ballare e divertirsi, la “Hottanta Live Band” porterà in scena un mix di successi degli anni ’80 che vi farà scatenare sulla pista da ballo.

“Note in Bassa” è un’occasione imperdibile per godere della musica dal vivo, della convivialità e dell’atmosfera unica del centro storico di Modica. Non perdete l’opportunità di ballare e cantare con amici e familiari in un’atmosfera magica.

L’Amministrazione comunale di Modica si è subito mostrata vicina a questi appuntamenti che appunto segnano una buona sinergia tra pubblico e privato per dare forza e presenze al centro storico.

Maria Monisteri, sindaco di Modica: “Saluto con piacere l’iniziativa Note in Bassa dell’associazione Modica in Opera che, per i prossimi sette fine settimana di ottobre e novembre, ha organizzato altrettanti eventi nel cuore di Modica: piazza Matteotti. Come amministrazione, sosteniamo la loro azione, credendo che questi, siano gli eventi che servono a dare linfa alla nostra Città. Gli oltre quaranta fra commercianti ed artigiani di tutto il centro storico che si sono uniti per un unico obiettivo, mostrano come la ricerca migliore sia quella della coesione e non della divisione e trovano per questo, nella nostra Amministrazione, l’interlocutore per assecondare tali ragioni. Per sei sabati e una domenica, patrocineremo questi eventi, dando piena collaborazione e condividendone lo spirito che li anima. Importante anche il fatto che altri imprenditori della nostra Città, sposino Note in Bassa, a dimostrazione di una comunità di intenti che ha come fine la valorizzazione del Centro storico di Modica”

Un progetto a lungo raggio, come spiega l’assessore comunale al Turismo e allo Sviluppo Economico, Tino Antoci: “Note in Bassa è un’iniziativa che rimarca il centro storico della nostra Città come valore aggiunto ed è anche un segnale preciso contro il rischio di degrado e abbandono. Noi, abbiamo scelto di stare in prima linea a sostegno di questa e anche di altre iniziative del genere, proprio perché danno senso compiuto alla nostra idea di fare di Modica una città turistica 365 giorni l’anno. Come amministrazione, condividiamo e condivideremo tutto ciò che serve da sprone e sia di aiuto all’economia locale e che crei nel centro storico ma anche altrove, eventi di richiamo così come avvenuto in estate”