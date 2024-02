Giovanni Cultrera riconfermato sovrintendente del Bellini di Catania. Il “ragusano nel mondo” originario di Chiaramonte

Giovanni Cultrera di Montesano, originario di Chiaramonte Gulfi, riconfermato sovrintendente del Teatro Massimo Bellini di Catania. Una decisione che premia la sua leadership nel quadriennio precedente e che mira a garantire continuità e stabilità all’ente lirico. La sua vasta esperienza come pianista concertista di fama internazionale, unita alla sua formazione accademica e alla sua conoscenza approfondita del settore artistico e organizzativo, lo rendono un candidato ideale per guidare il Teatro Massimo Bellini nei prossimi anni.

CHI E’ GIOVANNI CULTRERA DI MONTESANO

È l’ultimo rampollo dei baroni della famiglia Cultrera di Montesano di Chiaramonte. Nel 2008 è stato premiato durante la 14esima edizione del premio Ragusani nel mondo. Pianista, si è esibito come solista in oltre 25 Stati con più di 1000 concerti, toccando decine di città dell’Europa, America del Nord, America del Sud, Asia, Nord-Africa.

Ha tenuto concerti in varie metropoli internazionali,ovunque accolto da una critica entusiasta unanime nel riconoscerne le doti di interprete sopraffino. Impegnato nella didattica, ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali per la sua attività musicale.

Oggi, palazzo Montesano di Chiaramonte è di proprietà del Comune e ospita alcuni musei di Chiaramonte (mostra ornitologica, casa museo Liberty, pinacoteca De Vita, museo dell’olio e collezione di strumenti musicali). I cultrera di Montesano non abitano più a Chiaramonte da tempo, molti di loro si sono stabiliti a Catania.

Il fatto che la sua nomina sia stata approvata all’unanimità dal consiglio di amministrazione del Bellini e che sia stata confermata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, su proposta dell’assessore regionale del Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata, testimonia il riconoscimento del suo lavoro e delle sue competenze da parte delle istituzioni regionali.

La vasta esperienza di Cultrera non solo come musicista ma anche come docente e studioso del settore dello spettacolo conferisce al suo lavoro una prospettiva completa e approfondita. I numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali che ha ricevuto testimoniano il suo impegno e il suo talento nel campo della musica e delle arti performative.

Inoltre, il suo coinvolgimento in concorsi musicali, registrazioni, incisioni, masterclass e conferenze in tutto il mondo dimostra la sua reputazione internazionale e la sua capacità di promuovere il Teatro Massimo Bellini a livello globale.

© Riproduzione riservata