Il prossimo concerto di Melodica è un inno alla primavera con le musiciste Nevila Kalaja Herczegh e Merita Rexha Tërshana

Il prossimo evento di “Melodica – La musica dell’anima” vedrà sul palco dell’auditorium del Centro Commerciale Culturale (CCC) di Ragusa la straordinaria esibizione di Nevila Kalaja Herczegh al violino e Merita Rexha Tërshana al pianoforte. Il concerto, intitolato “Suoni di Primavera”, sarà un omaggio alla stagione della rinascita, celebrando la libertà, i profumi, i colori e i suoni che caratterizzano la Primavera.

Da compositori classici come Vivaldi e Beethoven, passando per Grieg fino alla musica argentina, le due musiciste ci condurranno in un viaggio attraverso le melodie più belle che evocano l’atmosfera gioiosa e fresca della Primavera.

Nevila Kalaja Herczegh, violinista albanese di grande talento, ha ricevuto numerosi riconoscimenti per le sue esibizioni come solista con varie orchestre in Italia e all’estero. Merita Rexha Tërshana, pianista albanese, è nota per la sua abilità e ha vinto numerosi premi nazionali. Il suo repertorio variegato spazia dal barocco alla musica contemporanea.

