Il progetto Eco Schools per rafforzare la richiesta della Bandiera Blu per Sampieri

Un segmento in più nel cammino che dovrebbe portare all’assegnazione della Bandiera Blu chiesta, alla FEE Foundation for Environmental Education, dal Comune di Scicli per la borgata di Sampieri e la sua spiaggia immacolata dal punto di vista ambientale.

Gli Istituti comprensivi della città protagoniste di questo progetto.

All’incontro, promosso dall’Amministrazione Marino e presieduto dall’assessore Enzo Giannone, s’è parlato della costituzione del comitato promotore Eco Schools che fa seguito alla candidatura del litorale di Scicli alla Bandiera Blu. Presenti i dirigenti degli istituti comprensivi Vittorini, Don Milani e Dantoni ai quali spetterà il compito di coordinare il progetto impegnando gli alunni in un programma di tutela ambientale con piccoli gesti capaci di costruire uno stile di vita nuovo, diverso e soprattutto di tutela del territorio.

Cos’è l’Eco-Schools?

“E’ un riconoscimento ambientale rilasciato, da FEE- Foundation for Environmental Education, alle scuole che decidono di aderire al programma di miglioramento ambientale che si ispira ai principi della certificazione dei sistemi di gestione ambientale tipo ISO 14001 – spiega l’assessore Giannone – il programma Eco-Schools si svolge durante tutto l’anno scolastico. Ogni giorno gli studenti sono chiamati a compiere piccoli gesti positivi in favore dell’ambiente: fare anche in classe la raccolta differenziata dei rifiuti; spegnere le luci quando non servono; informare il personale della scuola se ci sono delle perdite d’acqua dai rubinetti. E’ così che gli studenti riescono così ad apprendere il rispetto per l’Ambiente non in forma sporadica e saltuaria, ma in modo partecipativo e continuo”.