Il prestigioso quotidiano "Milano Finanza" plaude all'operazione della famiglia Radenza con Crai Sicilia - Ragusa Oggi

Il prestigioso quotidiano “Milano Finanza” plaude all’operazione della famiglia Radenza con Crai Sicilia

Condividi su:

Una operazione che ha condotto alla salvaguardia di 216 posti di lavoro in Sicilia che non è passata inosservata al prestigioso quotidiano lombardo “Milano Finanza”.

In due diversi articoli, cartaceo il primo ed on line il secondo, l’autorevole quotidiano “Milano Finanza”, che tratta esclusivamente tematiche economiche e finanziarie e che è molto diffuso tra gli operatori del settore, attraverso il noto giornalista siciliano esperto di politica economica, Carlo Lo Re, racconta della complessa trattativa che ha portato la famiglia Radenza ed il marchio Crai a rilevare 14 punti vendita Simply in Sicilia, contribuendo di fatto ad una rilevante operazione di salvaguardia occupazionale nell’isola.

L’articolo ricostruisce la lunga e complessa vicenda.

Ricordiamo infatti che la New Fdm, società che rappresenta la Crai in Sicilia e che fa capo alla famiglia Radenza, con Danilo Radenza amministratore delegato, ha svolto un ruolo importantissimo nel momento storico in cui Auchan ha deciso di disinvestire in Sicilia determinando grande fibrillazione soprattutto tra i dipendenti che in questa ricollocazione dei punti vendita, in un gioco di cessioni e acquisizioni, temevano fortemente per il proprio posto di lavoro.

La famiglia Radenza ed il marchio Crai in Sicilia con la salvaguardia di questi lavoratori e con un fatturato in continua crescita ne escono fortemente rafforzati attestandosi come una delle più importanti imprese siciliane.