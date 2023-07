Il presidente commissione agricoltura Senato a confronto col comparto lattiero-caseario ibleo. Ammirato dai magazzini di stagionatura

Il comparto lattiero-caseario rappresenta uno dei settori economici più importanti dell’intera regione siciliana. Il territorio della provincia di Ragusa, in particolare, è caratterizzato da una forte tradizione nella produzione di formaggi, tra cui il celebre Ragusano Dop. Proprio in questo contesto si è inserita la visita del senatore Luca De Carlo, presidente della commissione agricoltura del Senato, al sito di produzione di Progetto Natura, la più grande cooperativa di raccolta del latte in Sicilia.

Durante la visita, il presidente De Carlo ha avuto modo di conoscere da vicino le varie fasi produttive che portano alla realizzazione del formaggio Ragusano Dop. In particolare, ha visitato i suggestivi magazzini di stagionatura dove i prodotti vengono lasciati riposare per mesi, acquisendo quel caratteristico sapore e aroma che li rendono unici. De Carlo ha inoltre ascoltato con grande interesse anche tutti i riferimenti legati ai processi produttivi a cui fa riferimento Progetto Natura che pongono massima attenzione sia alla bontà del latte, parte del quale rispetta il disciplinare di filiera controllata “Alta Qualità”, e sia al benessere animale come testimoniato dalla certificazione Cremba.

Ma la visita del senatore De Carlo non si è limitata soltanto alla scoperta dei processi produttivi. Il presidente della commissione agricoltura del Senato ha infatti incontrato anche i rappresentanti delle aziende lattiero-casearie dell’area iblea, che hanno avuto l’opportunità di esporre le proprie problematiche e le proprie esigenze. In particolare, si è parlato delle difficoltà legate alla pandemia e alla guerra in Ucraina, che hanno reso più complessa la ricerca delle materie prime e aumentato i costi di produzione. Inoltre, le recenti avversità meteorologiche hanno compromesso la produzione di foraggi, creando ulteriori difficoltà per il comparto.

Tuttavia, nonostante le difficoltà, il comparto lattiero-caseario rappresenta ancora una grande risorsa per l’economia regionale. Il presidente De Carlo ha sottolineato l’importanza delle eccellenze del territorio, che rappresentano un valore aggiunto non solo per i prodotti ma per l’Italia intera. Inoltre, ha evidenziato il ruolo del territorio ragusano, che incarna l’essenza dell’italianità, con la sua combinazione di cibo, tradizioni, territorio e turismo.

Il presidente De Carlo ha ribadito l’impegno del Governo a favore di chi produce, sottolineando che nella finanziaria da 35 miliardi di euro, 2 sono stati destinati all’agricoltura.

La produzione di formaggi come il Ragusano Dop rappresenta un’eccellenza del territorio siciliano che merita di essere valorizzata e promossa a livello nazionale ed internazionale. Questo è lo spirito che anima la cooperativa Progetto Natura, impegnata non solo nella produzione di formaggi di alta qualità, ma anche nella tutela del benessere animale e dell’ambiente. Una filosofia che rappresenta un modello virtuoso per tutto il comparto lattiero-caseario e che merita di essere sostenuta e incoraggiata.