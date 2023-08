Il presepe a Natale: accade a Scoglitti. Ed è un successo

SCOGLITTI – L’arte dei diorami presepiali ha trovato una nuova e sorprendente stagione nel cuore dell’estate a Scoglitti, dove la mostra “Partire per, partire da” sta attirando un grande successo. Questo evento unico è stato promosso dall’associazione culturale “L’Arco”, con il patrocinio del Comune di Vittoria. La mostra continua ad accogliere visitatori ogni giorno presso la suggestiva chiesa di San Francesco di Paola, con orari di apertura dalle 20:00 alle 24:00.

Diorami Presepiali: un viaggio di emozioni e storie

La tematica di questa mostra si focalizza sul concetto delle partenze. “Partire per, partire da” cattura le emozioni e le storie legate ai momenti in cui si intraprende un viaggio. Gli organizzatori dell’iniziativa spiegano: “Si parte per fuggire, per lavoro, per una lieta notizia, per una ricerca, per ritrovare se stessi. Si parte dalla propria terra, dove si lasciano affetti e radici, per poi un giorno ritornare”. Questa dualità dell’addio e del ritorno è resa tangibile attraverso i diorami e le installazioni esposte.

Un’espressione artistica nella storia

Le opere sono state create da vari artisti dell’associazione “L’Arco”, e sono state realizzate all’interno di valigie, bauli, gerle e coffe. Questi oggetti di viaggio, simboli di partenze passate, sono stati riempiti di raffigurazioni che ritraggono scene bibliche o attualità, come l’immigrazione nel Mediterraneo. Questa tematica attuale e rilevante offre uno sguardo al viaggio reale e metaforico di coloro che cercano nuove terre e nuove opportunità. La mostra diventa così un tributo simbolico ai figli di questa terra, che sono dovuti andare oltre i confini, portando con sé sogni e speranze.

Un viaggio attraverso la storia fotografica

L’ispirazione per la mostra è stata anche tratta da una ricerca fotografica, resa possibile grazie al museo dell’Emigrazione di Giarratana. Questa ricerca ha permesso di attingere a scatti storici delle partenze di fine Ottocento e inizio Novecento. La mostra diventa quindi un connubio tra l’arte dei diorami presepiali e la testimonianza visiva di storie reali di partenze e nuovi inizi.

Un richiamo per tutti gli appassionati

Gli organizzatori della mostra si esprimono con ottimismo riguardo all’attenzione che le opere susciteranno: “Siamo certi che queste creazioni artistiche non mancheranno di suscitare l’attenzione di tutti gli appassionati e non solo”. Questa esposizione unica offre una prospettiva affascinante e coinvolgente sul concetto di partenza e ritorno, unendosi alle radici culturali e storiche della comunità di Scoglitti. La mostra “Partire per, partire da” rappresenta un’eccitante dimostrazione di come l’arte possa dare voce a emozioni profonde e a esperienze umane universali.