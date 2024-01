Il pizzaiolo vittoriese Gianfranco Carbonaro in gara a Ciao Darwin nella puntata trattorie contro stellati questo venerdì sera in tv. VIDEO

Questa sera, su Canale 5, la settima puntata della nona edizione di Ciao Darwin vedrà una sfida avvincente tra trattorie e chef stellati. Tra i protagonisti ci sarà il rinomato pizzaiolo vittoriese Gianfranco Carbonaro.

La puntata, condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, si annuncia particolarmente interessante con il tema “Chef stellati contro trattorie”. Gianfranco Carbonaro, pizza executive chef di Vittoria, sarà in gara pronto a dimostrare la propria maestria culinaria gourmet contro la tradizione delle trattorie.

Carbonaro, vanto della cucina locale, è stato recentemente insignito della terza stella Peperoncino Rosso per il terzo anno consecutivo, confermando la sua eccellenza nella preparazione della pizza. Ha ottenuto anche il secondo posto nel Campionato del Mondo di Pizza Expocook 2023, nella specialità tonda a tema libero. Il pizzaiolo-scenografo ha conquistato il quarto posto in diverse categorie, tra cui la Tonda a tema libero in team, realizzata insieme allo chef Alexander Komlev presso il ristorante-pizzeria Bassifondenti di Vittoria.

La partecipazione di Carbonaro a Ciao Darwin è un ulteriore riconoscimento del suo talento e della sua abilità nel campo della pizza gourmet. La puntata è stata registrata qualche settimana fa e andrà in onda stasera, venerdì 26 gennaio.

La trasmissione, giunta alla nona edizione, è conosciuta per le sue divertenti sfide tra diverse tipologie di umanità, guidate dai capitani delle squadre. In questa edizione, la sfida tra Trattorie e Stellati promette momenti esilaranti, con la categoria degli chef stellati, con dentro il pizzaiolo stellato Gianfranco Carbonaro, che cercherà di dimostrare la superiorità dell’alta cucina rispetto alle tradizionali trattorie.

Il capitano della squadra delle Trattorie sarà Claudio Amendola, noto attore, conduttore e proprietario di un ristorante a Roma, mentre gli Stellati saranno guidati da Andy Luotto, attore, comico e appassionato di ristorazione.

Non resta che sintonizzarsi questa sera su Canale 5 per seguire la sfida tra Trattorie e Stellati a Ciao Darwin.