Il passaporto delle birre: a Birrocco a Marina di Ragusa dal 18 al 20 agosto. Ecco il programma

Dopo il trionfo a Scicli, l’atteso appuntamento con la birra artigianale è in arrivo a Marina di Ragusa. Birrocco, il festival siciliano che celebra le eccellenze brassicole artigianali, torna nella splendida cornice del Porto Turistico di Marina di Ragusa dal 18 al 20 agosto. L’ottava edizione del tour estivo porta con sé un’atmosfera di novità e sorprese, che renderanno l’esperienza ancora più avvincente e coinvolgente per tutti i partecipanti.

Il passaporto delle birre: la novità a Marina di Ragusa

Si inizia da una grande novità, il “Passport Beer”, un vero e proprio “passaporto” per tutti i beer lovers. Questo particolare “documento”, da ritirare presso la cassa dell’evento, diventerà la chiave per un viaggio del gusto attraverso i vari stand dei birrai presenti. Ogni partecipante avrà l’opportunità di assaporare una birra da ciascun produttore. Ma c’è di più: coloro che riusciranno a degustare tutte le birre nei tre giorni del festival riceveranno un premio speciale, un riconoscimento dell’impegno e della passione nel percorrere questa esperienza sensoriale unica nel suo genere insieme ai birrai di Cantine MePa, Kuturi, Onei, Pasì, Paul Bricius, Tarì, Terre a Sud Est, Yblon. Il premio consiste in una t-shirt e un gadget molto particolare ed esclusivo: un boccale Birrocco stampato in 3D. Ma ci sono anche altre novità.

Quest’anno si inizia già all’ora dell’aperitivo e dell’apericena

Già quest’anno, i partecipanti avranno la possibilità di accedere agli stand di Birrocco in una fascia preserale, creando l’occasione ideale per godersi aperitivi e apericena, magari mentre il sole si avvia al tramonto. Questa nuova opzione permetterà ai visitatori di immergersi nell’atmosfera unica del festival, avvolta anche dalle note coinvolgenti della musica. Questo anticipato ingresso alle delizie birrarie fornirà un’opportunità esclusiva di assaporare i gusti artigianali in un contesto più intimo e suggestivo. Il festival Birrocco non è solo una celebrazione delle birre artigianali, ma un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. La proposta gastronomica propone un viaggio alla scoperta del gusto e dei sapori tipici della Sicilia: salato e dolci – tra cui cannoli gluten free – e tante altre proposte da accompagnare con un ottimo bicchiere di birra artigianale.

Il programma musicale

Oltre all’inebriante aroma delle birre, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nella musica di alta qualità. Dopo il successo delle esibizioni live della Strike Band a Scicli, Marina di Ragusa ospiterà una serie di dj set e performance dal vivo, curati da alcuni tra i migliori talenti musicali della Sicilia. Tanta buona musica con dj set e musica live. A cominciare da venerdì 18 agosto con la l’esibizione dal vivo dei Radiofreccia, cover band di Ligabue e la band A90 live dance per scatenarsi a ritmo di musica; sabato 19 agosto a rendere ancora più calda l’atmosfera saranno Eugenio Ferrara e Maurizio Lessi o così come amano definirsi “The Italian Electronic duo” che renderanno la serata ancora più elettrizzante con il loro “Feel Project” e domenica 20 agosto ci si scatenerà con una selezione della migliore musica dance italiana con Daniele Scalone e Giovanni Massari.

Sarà una festa grandissima in una location da sogno e centro della movida: il porto di Marina di Ragusa. Il festival è organizzato con il patrocinio dei rispettivi Comuni di Scicli e Ragusa, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e di vari sponsor privati. Maggiori informazioni sui canali social e sul sito web www.birrocco.it