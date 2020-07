Il parto in acqua a casa. E' nato così Francesco. Auguri da Pozzallo. VIDEO - Ragusa Oggi

Il parto in acqua a casa. E’ nato così Francesco. Auguri da Pozzallo. VIDEO

Un parto in casa, un sogno avverato per una giovane coppia di Pozzallo. Così alle 13,38 del 23 luglio è nato Francesco Brafa, un bellissimo bambino, di sana e robusta costituzione, che ha fatto fin da subito felice papà Alessandro e mamma Manuela ma anche le tre ostetriche (Alessandra, Regina e Maria Giovanna) che hanno offerto il massimo supporto per il parto avvenuto in acqua in una piccola vasca gonfiabile.

“Ho avuto la fortuna di vivere una gravidanza serena e senza nessuna complicazione, ragione per cui avevamo tutte le condizioni favorevoli per prendere la decisione di partorire in casa ma avendo la consapevolezza che in caso di qualsiasi emergenza eravamo già organizzati per recarci in ospedale” spiega Manuela Baglieri, insieme a suo marito, a Vanessa Amico su La Sicilia, dichiarando che l’idea del parto in casa è sempre stato un loro sogno. Il travaglio è durato una decina di ore.

