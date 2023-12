Il PalaRizza al Comune di Modica. Accordo fra il Libero Consorzio comunale di Ragusa e la giunta Monisteri. Affidamento per 9 anni

Il Comune di Modica si farà carico per la durata di 9 anni della gestione del PalaRizza sito in contrada Catagirasi Mauto. E con essa anche dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il tutto avverrà senza che il Libero Consorzio comunale di Ragusa, proprietario dell’immobile, possa avanzare pretese economiche in tutto l’arco della concessione. Da mesi si lavora a questo risultato anche perchè la funzione del PalaRizza è prettamente sportiva e da tempo il mondo dello sport reclama nuovi spazi, funzionali ed adeguati, per le attività sportive che si svolgono nel territorio.

La convenzione limita in questa prima battuta a 9 anni il termine di affidamento della struttura sportiva di contrada Catagirasi-Mauto. Prevista anche l’ipotesi di proroga.

Da palazzo San Domenico la richiesta di affidamento in concessione d’uso pluriennale del PalaRizza e la relativa gestione era partita nel mese di febbraio di quest’anno ed era stata reiterata alla fine del mese di ottobre. La richiesta del Comune modicana è accompagnata dalla disponibilità dell’ente a farsi carico delle spese di manutenzione siano essere ordinarie che straordinarie. L’accordo prevede la concessione nella disponibilità comunale, da parte del Libero Consorzio comunale, dell’intero immobile composto da un piano terra con un campo di gioco centrale rivestito in parquet, gli spazi comprendenti gli spogliatoi degli atleti, i depositi per le attrezzature sportive e altro materiale, uffici, palestre, servizi igienici che si trovano tutti al piano terra mentre al primo piano si trovano tutti gli spazi riservati al pubblico e cioè le tribune. Dopo la sua realizzazione il PalaRizza è stato concesso in gestione a varie associazioni sportive e da ultimo alla ASD Torre Palazzelle con sede a Modica. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria per il PalaRizza il deputato regionale Ignazio Abbate aveva annunciato, appena una settimana fa, il finanziamento di 50mila euro per lavori di manutenzione straordinaria.