IL NUOVO CDA INTERSAC NON HA RAPPRESENTANTI RAGUSANI

“Bisogna prendere una posizione chiara su quanto sta accadendo all’interno dei vertici dell’ Intersac, la società partecipata per il 60% da Sac che detiene il 65% della Soaco. I due componenti ragusani che facevano parte del Cda e cioè Giannone e Di Stallo della provincia di Ragusa sono stati sostituiti con due componenti vicini alla Sac ma lontani dalla rappresentanza ragusana”.

Con queste parole l’ on. Orazio Ragusa interviene sulla formazione del nuovo cda Intersac che limita di fatto la rappresentanza ragusana.

“Un fatto grave, dice Ragusa perché tre dei consiglieri che si erano dimessi qualche settimana fa sono stati riconfermati, quelli ragusani che non si erano dimessi sono stati tolti dal cda. A questo fatto si aggiunge anche il parlare inutile di alcune testate nazionali che hanno tacciato come spreco e sperpero di denaro pubblico l’apertura dello scalo di Comiso senza nemmeno documentarsi a sufficienza. Non possiamo tollerare questo, io non ci sto dice Ragusa, il territorio ibleo va rispettato, tenuto nella giusta considerazione e faremo sentire la nostra voce nelle sedi opportune.

“Vigileremo affinchè la provincia di Ragusa sia degnamente rappresentata , guarderemo con grande attenzione alla nomina dei nuovi componenti Soaco e pretenderemo rispetto anche all’interno dell’ Intersac e della Sac. È Importante puntare su una presenza iblea di grande spessore e soprattutto che abbia dimostrato, con i fatti, di avere a cuore il futuro dell’aeroporto di Comiso e della Provincia di Ragusa, che sia lontano da condizionamenti catanesi e che abbia grande voglia di lavorare.” “La provincia di Ragusa non starà a guardare impassibile all’ennesimo sopruso che subisce!” Conclude Orazio Ragusa.

