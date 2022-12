Il Natale ragusano sarà enogastronomia, tradizione e artigianato: nasce il Villaggio del Gusto

Più di 30 casette natalizie dislocate nel centro storico di Ragusa tra via Roma e piazza San Giovanni a cura di Slow Food Sicilia, con la compartecipazione del Comune di Ragusa e del Libero Consorzio di Ragusa, all’insegna dell’enogastronomia, della tradizione, dell’artigianato e della solidarietà.



“Nel cuore della città nasce un autentico Villaggio del Gusto – spiega la vicesindaco Giovanna Licitra – con prodotti di eccellenza: dalla salsiccia di Palazzolo alla cipolla di Giarratana, dal Ragusano Dop della razza bovina modicana al Piacentino ennese, dal carciofo di Niscemi al fagiolo Cosaruciaru, fava cottoia e sesamo di Ispica, dal miele degli iblei all’olio extra vergine di oliva.



Per non parlare delle delizie dolciarie, dai panettoni artigianali ai torroni, dai biscotti di mandorle alle impanatigghie, fino ai vini e alla birra. Spazio anche alle aziende floro-vivaiste, all’artigianato artistico, alla solidarietà e alla promozione sociale grazie alla partecipazione di numerose associazioni”.

Ad animare il Villaggio, oltre agli spettacoli e all’intrattenimento del programma “Ragusa Città del Natale”, che proprio in piazza San Giovanni vivrà, tra le altre iniziative, la nuova rassegna teatrale “Piazza Grande”, ci saranno i Laboratori del Gusto.



Dal 8 dicembre al 8 gennaio, dal giovedì alla domenica (ad eccezione di sabato 24 e sabato 31, con l’aggiunta di lunedì 26 dicembre) alcuni tra i migliori produttori di tipicità mostreranno al pubblico i segreti delle loro specialità.



I laboratori avranno circa 20-30 posti a sedere e saranno disponibili, ove previsti, relativi assaggi, ma si potrà assistere anche in piedi. È possibile prenotare il proprio posto direttamente in loco, mezz’ora prima dell’evento.

L’apertura ufficiale del Villaggio è fissata per giovedì 8 dicembre alle ore 17.00 in via Roma.

Il programma dei laboratori è disponibile sul sito www.cccragusa.it al link:

https://www.cccragusa.it/2022/11/30/ragusa-citta-del-natale-2022-2023/