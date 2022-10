Il musicista ibleo Placido Salamone suona con Biagio Antonacci in diretta su Domenica In da zia Mara

Il musicista vittoriese Placido Salamone oggi in diretta tv su Raiuno, nella trasmissione “Domenica In” condotta come sempre da Mara Venier, ha magistralmente suonato al pianoforte accompagnando il cantautore Biagio Antonacci. Proprio l’artista milanese ha svelato in diretta le origini di Placido, dicendo “è originario di Vittoria, in provincia di Ragusa”. Come sempre Salamone ha saputo incantare suonando il pianoforte. Ma lui è un polistrumentista e vanta numerose importanti collaborazioni. E’ stato infatti chitarrista di Ornella Vanoni, e in passato chitarrista di Celentano e Loredana Bertè.

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it