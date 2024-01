Il moletto di Marina di Modica danneggiato dalla mareggiata. Sopralluogo tecnico per il suo ripristino

Una mareggiata che ha colpito l’intera costa del sud-est provocando danni alle infrastrutture ed alle spiagge. Impietosa la forza del moto ondoso che ha danneggiato i parapetti laterali di destra del moletto di Marina di Modica. Sui social la denuncia del danno e della spesa andata in fumo. Due foto postate sui social da Franco Militello mostrano in una il moletto di Marina di Modica sistemato, ripavimentato e delimitato da dei parapetti in acciaio ed in un’altra il parapetto di destra inclinato su se stesso. “Da così a così ci vuole poco. Bruciati 225.000 euro per un progetto folle” – scrive Franco Militello.

La furia del moto ondoso dei giorni scorsi ha fatto danni anche in altre parti della costa.

“I tecnici dell’ufficio manutenzione del nostro Comune hanno già effettuato un sopralluogo – dichiara il sindaco Maria Monisteri – interverremo per ripristinare i luoghi rifacendo la ringhiera abbattuto dal forte moto ondoso del mare. Le mareggiate non sono eventi prevedibili, le ondate di maltempo non si sa mai come evolvono. Nel caso specifico che riguarda il moletto di Marina di Modica le onde che si sono abbattute sulla costa hanno danneggiato l’infrastruttura. La forza della natura non è mai prevedibile. E’ stato già valutato il danno e si interverrà per ripristinare l’intero parapetto investito dal forte moto ondoso del mare dei giorni scorsi”. Fra rifacimento della piazzetta ed ora la necessaria sistemazione del moletto, Marina di Modica è un cantiere. Ma sono lavori che andranno a rivalutare e rafforzare la vocazione turistica della borgata modicana.