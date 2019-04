Il ministro Toninelli nuovamente in Sicilia e sulla Ragusa - Catania dice: "La faremo con un pedaggio di 3-4 euro". VIDEO - Ragusa Oggi

Il ministro Toninelli nuovamente in Sicilia e sulla Ragusa – Catania dice: “La faremo con un pedaggio di 3-4 euro”. VIDEO

Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ad Augusta, nel siracusano per parlare di infrastrutture in Sicilia. Ha criticato il Governo Musumeci, accusato di non spendere i soldi della programmazione europea. Poi ha parlato del raddoppio della Ragusa – Catania.

“La Ragusa-Catania – ha sottolineato – è uno dei dossier che ho gestito in prima persona. Ma non possiamo creare una struttura che poi non verrà utilizzata perché per poche decine di chilometri potrebbe avere un pedaggio di 15-20 euro. La dobbiamo fare perché possa costare quei 3-4 euro che sappiamo essere sostenibili per chi vuole spostarsi. Siamo a un buon punto. Nell’ultima riunione Cipe è stata ribadita la centralità di questa struttura”. Poi ha aggiunto: “Ci sara’ un nuovo Cipe nel mese di maggio”.

GUARDA IL VIDEO DA VISTA