Il ministro Bellanova a Modica: "Ripartire dall'agricoltura guardando all'innovazione tecnologica". Presentato il Distretto del Cibo - Ragusa Oggi

Il ministro Bellanova a Modica: “Ripartire dall’agricoltura guardando all’innovazione tecnologica”. Presentato il Distretto del Cibo

“Bisogna ripartire dall’agricoltura non come sforzo e fatica ma come innovazione tecnologica”. E’ quanto ribadisce il ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, questa sera a Modica all’auditorium Floridia in piazza Matteotti. Alla presenza del sindaco Ignazio Abbate, del direttore del consorzio del cioccolato, Nino Scivoletto, del presidente della Camera di Commercio, Pietro Agen, il ministro ha parlato delle nuove sfide della filiera agricola e agroalimentare. E l’ha fatto cogliendo l’occasione della presentazione del progetto Distretto del Cibo “Sud-Est Sicilia, Etna-Val di Noto”. Una grande opportunità a cui anche il Gal Terra Barocca, come spiegato in presentazione dal sindaco Abbate, è pronto a dare il suo fattivo contributo.