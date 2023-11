Il Meerkat Basket Scicli vince a Mascalucia e consolida il secondo posto campionato serie D

Una quinta giornata da incorniciare per il Meerkat Basket Scicli che, con una prestazione corsara, ha vinto fuori casa contro il Mens Sana Mascalucia con un punteggio finale di 72-58. Una squadra costantemente in vantaggio, quella del coach Sergio Trovato, che ha mantenuto per tutta la durata della gara un margine costante tra i 5 e i 10 punti. Grande livello di gioco per Konstas, autore di 36 punti e 5 stoppate, che ha tenuto vivo il gioco sotto canestro. A Mascalucia sotto canestro è andato deciso anche il giovane Ficili mentre il duo Merli e Mormino ha permesso di contribuire al successo della squadra.

Il supporto, fondamentale, del pubblico amico che ha seguito il Meerkat Basket Scicli a Mascalucia è stata la marcia in più per raggiungere la larga vittoria. Con questo successo fuori casa, dopo la precedente al geodetico di Jungi a Scicli davanti alla tifoseria locale, la squadra del trio Ficili, Lonatica, Cannata consolida il secondo posto in classifica nel campionato regionale di serie D girone B con 6 punti. Primi in classifica PGS Sales Catania ed Azzurra Pozzallo con 8 punti, seguono Siracusa Basket, Basket Club Ragusa, Scicli Meerkat e Basket Misterbianco con 6 punti. A zero punti tre squadre, lo Sporting club Adrano, Pall. Aci Bonaccorsi e Mens Sana Mascalucia.