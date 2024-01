Il mare di Punta Secca custodisce e restituisce una fede nuziale dopo 11 anni. Il proprietario la ritrova

E’ una storia che ha quasi dell’incredibile, ma è tutto vero. Una fede nuziale viene ritrovata a Punta Secca. Ha un’incisione: “Daniela, 8-6-2012”. Un annuncio viene messo su facebook, come spesso accade in questi casi e nel giro di poco tempo il proprietario della fede si fa avanti.

L’uomo che ha ritrovato la sua fede, smarrita molto probabilmente nel 2013, un anno dopo il matrimonio, è Stefano Miccichè, santacrocese, ma residente a Catania. Ha sempre passato le estati a Punta Secca e ama talmente tanto quella spiaggia da essersi sposato proprio nella chiesetta della frazione. A ritrovare la fede è stato Giovanni Rosa, l’autore del post su facebook e custode del porticciolo di Punta Secca. I due, si conoscono da tanti anni.

LA STORIA DELLO SMARRIMENTO

Stefano Miccichè è ancora incredulo: “E’ da ieri che non penso ad altro. Per chi crede, è una cosa che fà pensare”, ci spiega telefonicamente, con una certa emozione. Ma, ci confida, non aveva mai perso la speranza di ritrovare la fede nuziale e ci racconta come è avvenuto lo smarrimento.

“Ogni estate, sin da quando ero bambino, ho passato le estati a Punta Secca. Mi sono sposato nel 2012 e penso di aver perso la fede nuziale l’anno successivo, nel 2013. Era, credo, il mese di luglio. Ero da solo e sono tornato da Catania in moto, poi sono andato a riparare un gommone e poi sono andato a fare il bagno a Punta Secca, non lontano dalla casa di Montalbano. Mentre facevo aperitivo con un amico, mi accorgo di aver perso la fede nuziale. In quel momento non sapevo se avevo perso la fede mentre ero in moto, o mentre riparavo il gommone o mentre ero in mare. Sono rimasto molto male, anche se poi ho riacquistato delle nuove fedi, le ho fatte benedire dal prete che ci aveva sposati e da allora l’ho sempre indossata. Credevo che la cosa fosse finita lì, e invece…”

Invece, la fede è riapparsa, dal mare, come per incanto. Forse le mareggiate di questi giorni, forse semplicemente il caso o forse, come sembra pensare Stefano Miccichè, un segno del destino: “Non so come spiegare, ma non ho mai perso la speranza di ritrovare la mia fede. La cosa assurda è che non sono neanche un assiduo frequentatore di facebook, ho visto l’annuncio per caso. Ho parlato per telefono con Giovanni Rosa, che è il custode del porticciolo, e mi ha detto di averla trovata su uno scoglio. Io l’ho ringraziato di cuore e gli ho detto di custodirla: appena avrò la possibilità, andrò a riprenderla di persona”.

Nella foto in gallery, Stefano e Daniela il giorno del matrimonio. E’ ben visibile al dito la fede che aveva perso e che è stata ritrovata.