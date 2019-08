Il marchio KM 01 parte da Marina di Ragusa per valorizzare le eccellenze. Questo lunedì focus sul grano - Ragusa Oggi

Il marchio KM 01 parte da Marina di Ragusa per valorizzare le eccellenze. Questo lunedì focus sul grano

Nasce KM 01, un nuovo marchio che raggruppa prodotti e servizi legati al territorio ibleo, frutto del partenariato fra aziende del settore agroalimentare e della filiera turistica. Uno strumento di promozione e valorizzazione, che spazia dal vino al cioccolato di Modica, all’olio e alle conserve, dal formaggio al miele, puntando sulla qualità dei marchi DOC, DOP, IGP o biologici.

Il progetto, finanziato con PSR Sicilia 2014/2020 – Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”, è a vocazione turistica e intende creare interconnessioni proprio con le strutture ricettive della zona, fornendo un “paniere” di prodotti genuini e realmente a Kilometro Zero, che possa accogliere il turista facendogli apprezzare le eccellenze agroalimentari già dalla prima colazione.

Prodotti che non solo saranno acquistabili online, sul sito e-commerce del progetto, ma che potranno anche essere degustati e comprati in un punto vendita dedicato, nel centro di Marina di Ragusa, cuore pulsante di un turismo in continua crescita.

Capofila è Visit Ragusa, agenzia di servizi turistici che proprio a Marina di Ragusa ha la sua sede e che opera nel Val di Noto, tra i borghi barocchi che grazie alle bellezze paesaggistiche e architettoniche dichiarate dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità” hanno reso gli Iblei conosciuti in tutto il mondo. Promozione del territorio ma anche dei suoi prodotti, attraverso percorsi enogastronomici mirati.

Ad affiancarla, nel progetto “KM 01”: Terramatta, azienda agricola che produce rispettando e tutelando l’ambiente dedicandosi all’agricoltura biologica e solidale, spaziando dal vino agli ortaggi di stagione ai prodotti trasformati Bio; Agrosì, “Fattoria del grano e non solo…”, che produce olio di oliva, formaggio e prodotti tipici, coltiva orzo distico per la birra, farro, fieno, verdure frutta e alleva capre; l’agriturismo Tenuta Carbonara, azienda agricola biologica che si estende per circa 50 ettari nel cuore dei monti Iblei e produce olio, grano, foraggio per bovini, ma anche ottima frutta, carrube e mandorle, poi trasformati per diventare ottime pietanze; ed ancora Emanuele Agosta che produce il miele dei Monti Iblei, propoli, pappa reale, la cera e altri prodotti derivati dall’operosità delle api.

Aziende e prodotti di qualità, che verranno promossi e diffusi, come detto, oltre che dallo shop online e dal punto vendita nella frazione balneare, attraverso le strutture ricettive che aderiranno al marchio, ma anche attraverso attività promozionali ed eventi.

Si inizia proprio questo lunedì 12 agosto dalle 19:00 alle 21:00 con Dentro al mulino – Storie e segreti della macinazione del grano, un evento da non perdere, dedicato alle storie e ai segreti sulla lavorazione del grano, per scoprire un’antica procedura che racconta il territorio e i suoi prodotti tipici. Nella Tuminello, titolare dell’azienda bio “Tenuta Carbonara”, illustrerà ai presenti i metodi di molitura dei grani antichi e i segreti dell’impasto di piatti tipici ragusani come la pasta fatta in casa e la “scaccia”. Una piccola degustazione farà da cornice a questo autentico momento di sicilianità.

Tutti i partecipanti potranno avere un assaggio dei corsi di cucina organizzati dalla Tuminello nella sua tenuta, un format che ha entusiasmato ospiti italiani e stranieri, coinvolgendoli nella preparazione di alcuni piatti tipici siciliani per poi ritrovarsi tutti attorno ad un tavolo e gustare ciò che si è preparato.

La dimostrazione avrà luogo presso l’Infopoint gestito da Visit Ragusa ubicato in Via Tindari 17 a Marina di Ragusa.