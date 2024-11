Il grande balletto dell’Opera Nazionale Rumena di Iasi al Teatro Duemila di Ragusa

Il Lago dei Cigni, ancora oggi il più emozionante tra i balletti classici, sarà in scena giorno 8 Dicembre 2024 alle ore 18.00 presso il Teatro Duemila di Ragusa, un appuntamento imperdibile per gli amanti del balletto classico. Questo capolavoro, considerato tra i più emozionanti del repertorio classico, vede come protagonista il Balletto dell’Opera Nazionale Rumena, celebre compagnia internazionale, con la straordinaria partecipazione di Viviana Olaru, stella e Etoile di fama mondiale.

La storia romantica e drammatica di Il Lago dei Cigni racconta il destino della principessa Odette, trasformata in cigno bianco dal perfido mago Rothbart, e dell’amore che sboccia tra lei e il principe Sigfrid, unico in grado di spezzare la maledizione attraverso un giuramento d’amore. Ma il mago, astutamente, inganna il principe con un inganno fatale, e Odette è destinata alla morte. Disperato, Sigfrid la segue nelle acque del lago, e questo sacrificio spezza l’incantesimo, permettendo ai due di ricongiungersi in eterno.

Il Balletto dell’Opera di Iasi presenta questa produzione con le coreografie originali di Marius Petipa e Lev Ivanov, realizzate nel 1895 per il Teatro Mariinsky di San Pietroburgo. Le scenografie evocano la Corte Imperiale Russa, fondendo storia e fantasia gotica. Gli atti di corte (I e III) hanno uno stile fiabesco e classico, mentre gli atti ambientati sul lago (II e IV) creano un’atmosfera mistica e lunare, con suggestivi giochi di ombre e luci.

Questa versione del Lago dei Cigni è la perfetta fusione di coreografia e musica, e rappresenta un’ispirazione continua per generazioni di ballerini, rimanendo un’icona culturale intramontabile.

IL LAGO DEI CIGNI – Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale della Romania

8 DICEMBRE 2024 ore 18.00

TEATRO DUEMILA – RAGUSA

Prevendita Ragusa: La Terra Viaggi, Via Archimede 285

Prevendita Ragusa: Sulle Ali del Mondo, Via Europa 37

Prevendita Modica: La Terra Viaggi, Corso Umberto 30

Informazioni: 334.1891173

Box prevendita: https://www.boxol.it/it/event/il-lago-dei-cigni-teatro-duemila-ragusa/506036

© Riproduzione riservata