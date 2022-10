Il Futsal Ragusa vince la prima di campionato. Battuto il Noci a domicilio con il risultato di 1-2

Inizia come meglio non si poteva la stagione 2022/2023 del Futsal Ragusa. Le iblee infatti tornano dalla Puglia con una vittoria in casa del Noci e tre punti in classifica che fanno morale e danno consapevolezza della propria forza, ingredienti utili per il proseguo del campionato.



Pronti via e già capitan Daniela Militello vede il suo nome sul tabellino dei marcatori grazie ad un potente diagonale deviato dalla difesa nocese nella propria porta. Ed è passato appena un minuto.

Il Noci si butta in attacco e prova spesso a sorprendere la difesa avversaria con insidiosi tiri dalla distanza, ma la difesa ragusana è ben posizionata ed è brava a costruire, a sua volta, ripartenze pericolose che sorprendono le pugliesi. Solo una ottima prestazione del portiere Martino nega la gioia del gol prima a Teresa Matranga, poi a Claudia Ricupero.



Noci continua ad essere pericolosa, soprattutto con capitan Intini, ma è da un’altra ripartenza che nasce il raddoppio del Ragusa. Claudia Ricupero recupera palla, fa da sponda a Giusi Dibenedetto che con decisione si porta avanti e piazza un bellissimo pallone imprendibile alla destra del portiere avversario.

Si va così all’intervallo sullo 0 a 2.



Nel secondo tempo il Noci tenta la carta del portiere di movimento per colmare il gap, iniziando così un vero e proprio assedio nella metà campo ragusana. Dai e dai, nonostante una Gaia Iacono sempre attenta nella difesa della propria porta e molti tiri nocesi che finiscono a lato, arriva la rete per le padrone di casa firmata da Angelini.



Il Ragusa continua a difendersi sfruttando ancora le ripartenze e i tiri dalla distanza, approfittando della porta sguarnita del Noci, ma il secondo tempo è del New Team e solo una splendida prestazione difensiva corale con due importantissimi salvataggi di Militello impediscono alla squadra di casa di segnare la rete del pareggio. Finisce così sull’1 a 2 la partita d’esordio in serie A2 del Futsal Ragusa.

Adesso l’appuntamento con la prima in casa è fissato per domenica 23, alle ore 16:00, al PalaParisi di via Bellarmino, avversario il Città di Taranto.