Il fuoco uccide galline, conigli e oche a Scicli. Frigorifero in fiamme ad Acate. Il caldo attanaglia l’area iblea

L’ondata di caldo estivo sta causando danni ingenti in diverse parti della provincia di Ragusa. In particolare vanno segnalati due episodi che si sono verificati ad Acate e Scicli.

A Scicli, e più esattamente a Jungi, un vasto incendio ha distrutto 7 ettari di terreno provocando la morte atroce di conigli, oche e galline alloggiati in quattro baracche di legno. Le fiamme alimentate dal forte caldo e dal vento hanno causato un’agonia insopportabile per gli animali intrappolati, e solo un gregge è stato fortunatamente salvato dai Vigili del Fuoco, che hanno lavorato senza sosta per contenere l’incendio.

Ad Acate, un frigorifero si è improvvisamente infiammato e ha causato un incendio in un appartamento, generando fiamme. I residenti e i passanti in zona sono stati allarmati dalla situazione critica, ma grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato domato. Questo evento mette in evidenza l’importanza di adottare misure preventive durante le ondate di caldo per garantire la sicurezza nelle abitazioni e proteggere i più vulnerabili.

Entrambi gli incidenti rimandano alla situazione critica causata dall’attuale ondata di caldo, che sta mettendo in pericolo sia le vite umane che quelle degli animali. Il cambiamento climatico e le temperature sempre più estreme rendono indispensabile adottare misure efficaci per prevenire e gestire gli incendi, garantendo al contempo la sicurezza delle persone e dei loro animali domestici o delle attività agricole.