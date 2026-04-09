Il Comune di Pozzallo vince la battaglia contro l’ex società che gestiva i rifiuti

Si è conclusa con un netto trionfo la lunga battaglia legale tra il Comune di Pozzallo e la ditta Tech Servizi, ex gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti. Il Tribunale di Catania ha rigettato integralmente le pretese economiche di 805.073,15 euro avanzate dalla società, condannandola anche al pagamento delle spese legali.

Questo importante verdetto segue un precedente successo ottenuto lo scorso marzo, sempre contro Tech Servizi, in cui le pretese economiche erano state ridotte da 291.697,49 euro a soli 34.000,00 euro. Complessivamente, grazie a una ferma azione di resistenza in giudizio, il Comune ha evitato un esborso potenziale di oltre 1 milione di euro, proteggendo le casse comunali e garantendo l’interesse pubblico.

Il Sindaco di Pozzallo ha commentato:

“Questa non è solo una vittoria economica, ma soprattutto una vittoria della legalità. La decisione di resistere a tali pretese non è stata presa a cuor leggero, ma deriva dalla convinzione della correttezza del nostro operato e dal dovere di proteggere le risorse della comunità.”

Contesto delicato: interdittiva antimafia e scelte coraggiose

Al momento dei fatti, la ditta Tech Servizi era coinvolta in un procedimento per l’emissione di un’interdittiva antimafia, rendendo ancora più critica la scelta di resistere alle richieste economiche. Il Sindaco ha aggiunto:

“Agire con fermezza in un simile scenario non era un’opzione, ma un obbligo morale e giuridico. Il percorso intrapreso ha comportato anche pesanti ripercussioni personali, tra denunce e minacce dirette.”

Nonostante le difficoltà, l’Amministrazione ha mantenuto un impegno costante per trasparenza, legalità e difesa del bene comune.

Conclude il primo cittadino:

“Continueremo a governare con rigore e trasparenza, consapevoli che amministrare significa servire e proteggere la comunità.”

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