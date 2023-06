Il comisano Antonio Bonifacio nella top 30 mondiale per la fotografia di matrimonio

Antonio Bonifacio, fotografo di Comiso, è stato inserito nella top 30 mondiale secondo il famoso portale MyWed.com. E’, quest’ultimo, il più importante portale nell’ambito della fotografia di matrimonio. Basti pensare che ne fanno parte più di 50.000 fotografi operanti in tutto il mondo. Antonio Bonifacio si trova tra i primi 30 grazie ai riconoscimenti ricevuti durante i sei anni di lavoro come fotografo matrimonialista, in Italia e all’estero.

Nel suo studio, situato nel centro storico di Comiso, non è solo a portare avanti un progetto dedicato alla fotografia di qualità. Assieme con lui, infatti, opera Alessandra Mercorillo, anche lei fotografa e videomaker. Il suo credo è sempre stato quello di fare in modo che la fotografia con la F maiuscola potesse trovare spazio anche all’interno della fotografia di matrimonio, quindi attenzione alla composizione e alla corretta gestione della luce, prima di tutto, ma anche massima attenzione ai dettagli. Soltanto così si possono raggiungere risultati di un certo spessore che, non a caso, gli hanno consentito di potere ottenere questo ambito riconoscimento.

“L’arte e la fotografia – dice Bonifacio – hanno reso la mia vita meravigliosa. Non avrei potuto far altro che raccontare ciò che mi circonda, credo nel valore sociale ma anche estetico della fotografia e delle arti in genere. Ed ecco perché svolgo il mio lavoro con enorme passione e dedizione. Ed ecco perché cerco sempre di trarre il massimo da qualsiasi scatto. Non è un esercizio di stile. Ma un modo per mettere in evidenza la forza evocativa della fotografia. Quindi, per questo uno scatto deve essere ricerca, ben equilibrato in tutte le sue componenti”. Riuscire a fotografare ogni istante con straordinaria maestria è sì frutto di ricerca ma anche evidenza di un talento innato.

“Che è quello – afferma ancora Bonifacio – che ho cercato di coltivare in tutti questi anni. Per me, l’arte è l’unico momento in cui il cuore e la mente si congiungono, in cui l’istinto e l’intelletto dialogano. Non è mai semplice. Però, quando c’è una passione travolgente come la mia, allora tutto riesce meglio e in maniera quasi naturale. Continuiamo a lavorarci molto, io assieme ai miei collaboratori, per impegnarci a raggiungere traguardi di assoluto livello. Per la nostra soddisfazione ma anche per quella di chi è fotografato”.