“Il cimitero di Ragusa Superiore”: un libro di Saro Distefano che sarà presentato all’Archivio di Stato

Tornano le Aperture Straordinarie 2025 promosse dal Ministero della Cultura, e l’Archivio di Stato di Ragusa si prepara ad accogliere un appuntamento di grande valore storico e civile.

Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 10:30, presso la sede di Viale del Fante 7, sarà presentato il libro “Il cimitero di Ragusa Superiore” di Saro Distefano, un’opera che ricostruisce con rigore e sensibilità le vicende legate alla nascita del cimitero cittadino, tra tensioni politiche, trasformazioni sociali e memorie collettive.

Un libro che racconta la città attraverso la storia del suo cimitero

Nel volume, Distefano indaga il contesto storico-amministrativo che portò alla fondazione del cimitero di Ragusa Superiore, in un periodo in cui la città si trovava divisa tra le spinte progressiste della società iblea e le resistenze del mondo conservatore, costretto infine a cedere alle pressioni del governo borbonico.

Come sottolinea Giuseppe Traina nella prefazione, “il libro si presenta bipartito tra una ricostruzione storica documentata e una lettura contemporanea delle tombe più significative, capaci di restituire la memoria di una comunità operosa e delle sue fragilità”.

La seconda parte, arricchita dalle immagini di Vito Campo, intreccia parole e fotografie per restituire al lettore la storia umana, sociale e simbolica del luogo.

Mostra e Apertura Straordinaria

Per l’occasione, l’Archivio di Stato resterà aperto al pubblico dalle 9:00 alle 13:00, offrendo la possibilità di visitare anche la mostra “Un paese da ricostruire. Il Comitato di Liberazione Nazionale nelle carte dell’Archivio di Stato”, allestita in collaborazione con ANPI Ragusa e inaugurata lo scorso 28 settembre 2025.

