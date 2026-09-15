Il cielo di Ragusa si accende: la spettacolare foto dei fulmini di un lettore

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Per qualche istante, ieri sera, il cielo sopra Ragusa si è illuminato a giorno. Non è un’esagerazione: è quanto racconta lo scatto che Gianni Tumino ha voluto condividere con la nostra redazione, e che restituisce con precisione la potenza di un temporale che ha attraversato la città nella serata di lunedì 14 settembre.

Come è stato realizzato lo scatto

Per ottenere l’immagine, Tumino ha utilizzato una Canon EOS R6 Mark II con obiettivo RF 24-70mm, impostato a 63mm e diaframma f/10: quattro pose da 13 secondi ciascuna, a ISO 400, poi elaborate in post-produzione con Lightroom e Photoshop — una tecnica che permette di raccogliere più fulmini in sequenza in un’unica immagine.

Non è la prima volta che Gianni Tumino ci regala scatti di questo tipo: la provincia iblea, tra mare e altipiani, offre spesso cieli che meritano di essere raccontati per immagini. E chissà che la serata di ieri non abbia regalato altri scatti simili, che siamo felici di raccogliere e pubblicare.

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