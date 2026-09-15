La sanità ragusana si mette in movimento per raggiungere chi rischia di rimanere ai margini delle cure. Sono stati consegnati questa mattina, nel piazzale antistante il P.O. “Giovanni Paolo II” di Ragusa, i due nuovi motorhome clinici acquistati dall’ASP nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, con un investimento complessivo di 490 mila euro. […]
Il cielo di Ragusa si accende: la spettacolare foto dei fulmini di un lettore
15 Set 2026 04:38
Per qualche istante, ieri sera, il cielo sopra Ragusa si è illuminato a giorno. Non è un’esagerazione: è quanto racconta lo scatto che Gianni Tumino ha voluto condividere con la nostra redazione, e che restituisce con precisione la potenza di un temporale che ha attraversato la città nella serata di lunedì 14 settembre.
Come è stato realizzato lo scatto
Per ottenere l’immagine, Tumino ha utilizzato una Canon EOS R6 Mark II con obiettivo RF 24-70mm, impostato a 63mm e diaframma f/10: quattro pose da 13 secondi ciascuna, a ISO 400, poi elaborate in post-produzione con Lightroom e Photoshop — una tecnica che permette di raccogliere più fulmini in sequenza in un’unica immagine.
Non è la prima volta che Gianni Tumino ci regala scatti di questo tipo: la provincia iblea, tra mare e altipiani, offre spesso cieli che meritano di essere raccontati per immagini. E chissà che la serata di ieri non abbia regalato altri scatti simili, che siamo felici di raccogliere e pubblicare.
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