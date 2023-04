Il chitarrista Matteo Mancuso al Teatro Garibaldi di Modica

Matteo Mancuso, classe 1996, uno dei più grandi talenti della chitarra in Italia e all’estero, è l’ospite atteso di sabato 22 aprile ore 21 al Teatro Garibaldi di Modica. Virtuoso della chitarra e musicista poliedrico, il suo genio spazia dalla chitarra classica alla elettrica, sulla quale ha sviluppato una personale e rivoluzionaria tecnica esecutiva con le dita derivata dal fingerstyle, che gli permette un linguaggio musicale molto originale.

Dal jazz al rock, Matteo Mancuso riesce infatti ad esprimersi con uno stile unico e particolare, riuscendo a suonare senza plettro, usando semplicemente le dita, e proponendo in chiave personale le sue esibizioni. Enfant prodige della chitarra, ha suonato fin dalla più tenera età con i maggiori musicisti siciliani ed oggi la sua tecnica strepitosa ed il suo sound particolare ne fanno uno degli artisti più talentuosi del settore. Mancuso si è esibito in varie formazioni e, nel suo nuovo Live Tour che parte dalla sua Sicilia e toccherà le principali città italiane per 12 serate dal vivo, questo talento della chitarra si esibirà in trio accompagnato da Stefano India al basso e Giuseppe Bruno alla batteria.

La fama del musicista palermitano, grazie anche al suo canale YouTube che conta oltre centomila iscritti e più di 10 milioni di visualizzazioni, ha superato i confini europei facendo il giro del mondo, e attestazioni di stima sono arrivate dai più grandi guitar heroes viventi come Dweezil Zappa, Joe Bonamassa e Stef Burns. Di lui Al Di Meola ha detto “Un talento assoluto: ci vorrebbero due o tre vite per imparare anche per uno come me a improvvisare così bene alla chitarra come lui”. Mentre Steve Vai há dichiarato: “L’evoluzione della chitarra è al sicuro nelle mani di musicisti come lui che rappresentano un nuovo livello per il tono, per la precisione nel tocco e la scelta delle note”. Musicista sensibile e preciso, riesce con disinvoltura e velocità a spaziare in differenti territori musicali. “Sono felice che il nostro Teatro sia una delle 12 tappe del tour di Matteo – commenta il sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi, Tonino Cannata – sarà un’occasione unica per apprezzare la straordinaria tecnica esecutiva e l’abilità nel creare un linguaggio musicale originale ed emozionante di questo eccezionale musicista, uno dei più grandi talenti della chitarra del nostro tempo”.



Matteo Mancuso ha frequentato il liceo musicale di Palermo, dove ha studiato chitarra classica e flauto traverso. Si è laureato in chitarra jazz presso il Conservatorio di Palermo con lode e menzione d’onore. Sul palco già a dodici anni al Castelbuono jazz festival, ha proseguito negli anni con varie formazioni, tra cui in duo con il padre Vincenzo Mancuso, con un repertorio che spazia da Django Reinhardt al jazz contemporaneo.